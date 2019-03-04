كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعتزم فرض عقوبات على كوبا بسبب دعمها لحكوة مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر مطلع بمجلس الأمن القومي لإدارة دونالد ترامب، أن واشنطن على وشك فرض مجموعة جديدة من العقوبات الصارمة ضد السلطات الكوبية بسبب دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويقال إن هذا الإجراء هو تطبيق لقانون هيلمز-بيرتون- وهو قانون صدر عام 1996، يتضمن حكما يسمح، إذا تم تفعيله، للأميركيين من أصل كوبي يحملون الجنسية الأمريكية بمقاضاة الشركات والأفراد الأجانب على الممتلكات التي استولت عليها الحكومة الكوبية.

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وتم التنازل عن ما يسمى بأحكام الباب الثالث من القانون من قبل كل رئيس منذ إنشائه في عام 1996، لكن في يناير، قررت إدارة الرئيس ترامب تعليق شروطها لمدة 45 يومًا، بدلاً من الأشهر الستة المعتادة التي استند إليها سلفه بشكل روتيني.

وحسبما قالت وزارة الخارجية في بيان في ذلك الوقت "إنّ هذا التمديد سيسمح لنا بإجراء مراجعة دقيقة للحق في اتخاذ إجراء بموجب الباب الثالث في ضوء المصالح الوطنية للولايات المتحدة والجهود المبذولة للإسراع في الانتقال إلى الديمقراطية في كوبا.. إننا نشجع أي شخص يقوم بأعمال في كوبا على إعادة النظر في ما إذا كان الاتجار بالممتلكات مصادرة والتحريض على هذه الديكتاتورية".