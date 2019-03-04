كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص فى تحطم مروحية بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم، أنّ خمسة أشخاص قتلوا بعد تحطم طائرة هليكوبتر إنقاذ في إقليم تشاهارمالاهار وبختياري غرب البلاد.

وأضاف المصدر، أن المروحية كانت تحاول نقل مرأة حامل جوا، ولكنها لم تصل إلى موقعها يوم الاثنين.

Advertisements

وقال بيرهوسين كوليفاند رئيس الخدمات الطبية الطارئة في البلاد للتلفزيون، إن ثلاثة من الخمسة كانوا على متن الطائرة وكان اثنان منهم عمال إنقاذ.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، أنّ تعدد حوادث المروحيات بإيران يرجع إلى أسطولها القديم، وسنوات من العقوبات الدولية على البرنامج النووي للبلاد مما يعيق حظر تحديث أسطولها بطائرات مستوردة.

وفي عام 2016، تحطمت مروحية تابعة لشركة النفط في بحر قزوين، مما أسفر عن مقتل خمسة على متن الطائرة. في عام 2015 ، لقي أربعة حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر لنقل موظف نفط مصاب إلى المستشفى من منصة نفطية بحرية.