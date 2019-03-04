كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة قردة تقتل قرويين هنديين فى يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت مجموعة من القرود شخصين في 24 ساعة في الهند، بعد أن طاردت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما ورجل يبلغ من العمر 20 عاماً في قريتين مجاورتين.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، أنّ أماً لسبعة أطفال كانت تقف فى شرفتها المفتوحة قبل وفاتها يوم الجمعة في قرية كاثايل في تشاندازي في شمال الهند ذات الكثافة السكانية، وتم نقلها إلى مستشفى لونشرى، لكنها توفيت لدى وصولها.

وكانت "لاونساري" تطبخ الطعام على الشرفة الأرضية قبل أن يحيط بها القردة المتوحشة، بينما كانت تسعى إلى ضربها بعيداً عن الحافة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن إصاباتها الكارثية أدت إلى وفاتها، وقال زوجها أشرفيلال، إن الدم انساب من جسدها بعد الصدمة.

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وفى نفس ليوم، على بعد بضعة كيلومترات، توفي راكيش، البالغ من العمر 20 عاماً، متأثراً بجراحه بعد أن تم مهاجمته أيضاً على يد مجموعة من القردة الأشرار في قرية مولاهارث.

وكان راكيش قريباً بشكل خطير من حافة سطحه عندما ذهبت مجموعة من الرئيسات القاتلة الجريئة وراءه، وقال السكان المحليون إن هذه الظاهرة جديدة ، لكن في السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد القردة المتوحشة.

واشتكى السكان إلى إدارة المقاطعة التى قالت: 'سنكتب قريبا إلى قسم الغابات نطلب منهم اتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض على القرود'.