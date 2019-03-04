كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند استخدمت قنابل إسرائيلية فى هجومها على كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت الهند قنابل "سبايس 2000" المصنعة في إسرائيل في هجومها الجوي على مدينة بالاكات الباكستانية، وفقاً لما أوردت صحيفة "تايمز" الهندية، عن مصدر عسكري.

وذكرت الصحيفة المحلية اليوم، نقلا عن مصدر عسكري، بشرط عدم الكشف عن هويته، أنّ الهند استخدمت في هجومها يوم 26 فبراير على المدينة الباكستانية بالاكات، قنابل سبايس 2000 الموجهة، بهامش خطأ 3 متر فى هجماتها.

واعترف المصدر أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق لضحايا الهجوم، لكنه أكد أن القنابل قد اخترقت أسطح المباني، التي كانت أهدافًا في المنطقة.

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ويضيف أن فريق الضربات الجوية استخدم رادارات ذات الفتحة الاصطناعية عالية الدقة في الطائرة، القادرة على تزويد الطيارين بإعادة البناء ثنائي وثلاثي الأبعاد للسطح أدناه لمعرفة ما إذا كانت القنابل قد أصابت الأهداف بنجاح.

وتقول السلطات الباكستانية إن المقاتلين الهنود انتهكوا المجال الجوي للبلاد وأطلقوا القنابل على بالاكوت، دون أن تسبب أي ضرر ولا ضحايا.

لكن السلطات الهندية أكدت في هجومها أن هناك الكثير من القتلى، وقع الهجوم الهندي ردا على تفجير انتحاري في كشمير يوم 14 فبراير، مما أسفر عن مقتل 40 جنديا.