كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة هندية: نقل مسعود أزهر من مستشفى الجيش الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن باكستان قد نقلت مسعود أزهر، العقل المدبر لسلسلة من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن الهندية، من مستشفى عسكري في روالبندي إلى معسكر يديره جيش محمد في جوث غاني ببهاوالبور.

وكانت وسائل الإعلام تتكهن بأن العقل المدبر للإرهاب قد مات في الغارات الجوية الهندية التي جرت في 26 فبراير.

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وكان وزير الخارجية الباكستاني، شا محمود قريشي، قد أكد، في مقابلة مع شبكة طسي إن إن" في 1 مارس، أن مسعود أزهر موجود في باكستان.

وقال "قريشي": "إنه في باكستان، وفقا لمعلوماتي. إنه على ما يرام إلى درجة أنه لا يستطيع مغادرة منزله، لأنه مريض حقًا".

وفي تقارير عن وفاته، أكدت وسائل الإعلام الباكستانية والعديد من الصحافيين الباكستانيين البارزين أنه ما زال على قيد الحياة.