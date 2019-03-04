استئناف الرجاء والجيش بين يدي اللجنة المختصة وهذا موعد البث فيه

برمجت اللجنة المركزية للاستئناف، بعد غد الأربعاء، للبث في طلبات الاستئناف للرجاء والجيش الملكي، بعد العقوبات التأديبية المسلطة في حقهم.

وأكدت جامعة الكرة في بلاغ لها، أن اللجنة المركزية للاستئناف ستعقد اجتماعها، للبث في طلبات الاستئناف التي رفعتها الأندية ضد القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية.

يشار إلى أن اللجنة المركزية، قد عاقبت كلا من الجيش الملكي بمباراتين “ويكلو”، وأربعة أخرى للرجاء الرياضي، مع تغريمهما ماليا، بسبب الأحداث اللارياضية بمركب الأمير مولاي عبد الله، التي سجلها الكلاسيكو الأخير، من شغب وإشعال الشهب الاصطناعية، وتخريب للمرافق، ورفع رسائل مسيئة.