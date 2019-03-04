حساب برشلونة الرسمي ينشر فيديو يارا تغني احتفالا بفوزه على مدريد – فيديو

في خطوة غير مسبوقة، شارك الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني على “أنستغرام”، أمس الأحد، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية يارا، وهي تغني أغنية الجاسمي “حبيبي برشلوني”.

وأعاد حساب البارصا على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، الذي يتابعه 66 مليون متابع حول العالم، نشر فيديو من حفل يارا تحمل فيه علم برشلونة، شاركته مع جمهورها بعد مباراة” الكلاسيكو”، مبرزة أنها توقعت فوز فريقها المفضل قبل المباراة.

وعلق حساب البارصا على فيديو يارا بالعربية: بـ”شكرا من القلب”.



وتعتبر يارا من بين أشهر الفنانين العرب المشجعين لبرشلونة، ودائما ما تحضر مبارياته بملعبه” كامب نو”، وسبق أن التقت نجم الفريق ليونيل ميسي مرتين.