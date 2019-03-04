انت الان تتابع تفاصيل خبر على طريقة "القتلة المتسلسلين".. كيف حُرقت جثة خاشقجي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 12:46 مساءً - على طريقة "القتلة المتسلسلين" الذين عرفوا عبر التاريخ بقتلهم لأشخاص وتقطيعهم وإخفاءهم أو حتى حرقهم ونثر ما تبقى من عظامهم ورمادهم في الكثير من الأماكن لمحاولة إخفاء طريقة القتل وملامح الشخص، حرقت أجزاء من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

إحدى الاحتمالات أن تكون جثة خاشقجي قد حرقت بفرن كبير مثير للشبهة، صمم بمواصفات محددة وغير معهودة، وضع في بيت القنصل السعودي محمد العتيبي، ليزيد غموض الاختفاء.

هذا الفرن الذي كشف عن مواصفاته خلال حلقة من البرنامج الاستقصائي "ما خفي أعظم"، أمس الأحد (3 مارس)، والتي تناولت جريمة قتل خاشقجي، في قنصلية الرياض بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، على يد فريق اغتيال سعودي، أثار الاستغراب حول دوره في هذه الأحداث.

السلطات التركية تعتقد أنه عبر هذا الفرن تم التخلص من جثة خاشقجي ومحو جميع آثارها. وأكد ذلك أكثر، ما كشفه البرنامج من شهادة للعامل الذي بنى الفرن بمواصفات محددة وبطلب مباشر من العتيبي، قبل وقت ليس بطويل من مقتل خاشقجي.

ورفض العامل الذي كان يتحدث باللهجة السورية للبرنامج الكشف عن هويته.

وقال: "طلب مني القنصل السعودي العتيبي إنو نعملو فرن خبز ومندي مشان يشوي خواريف في بيته بإسطنبول، ونحن بس بلشنا شغل إجا القنصل وأعطاني ورقة فيها المقاسات المطلوبة للفرن، أنا قلتلو يعني طال عمرك ما بدي لا ورقة ولا قياسات، أنا عندي القياسات وأنا بشتغل أفران.. أفران الخواريف معروفة يعني لها سيستم (نظام) نعرفه نحن قياسات معينة وموحدة وكل شي".

وتابع العامل: "قام قلي لا بتشتغل بهاي الورقة إنت، قلتلو أي متل ما بدك، لما شفت القياسات قلتله هاد مو فرن مندي، فرن صهر قوي جداً، فغضب مني وقلي إنت بتشتغل وما بتناقش، فأنا قلتلو خلص متل ما بدك ما بدي أناقشك، لأنه بالنهاية أنا عامل بدي أشتغل وأعيش، هلأ صارت مهمتي أصنع فرن صهر مو (مش) فرن خواريف".

هذا الفرن الذي قد يكون تم التخلص فيه من أجزاء من جثة خاشقجي حرقاً، رصدته السلطات التركية مشتعلاً لمدة ثلاثة أيام بعد إدخال الحقائب التي حملت أجزاء الجثة، وكشفت التحقيقات أن طلباً تم من بيت القنصل يوم الجريمة لـ45 كيلو غرام من اللحم النيء من أحد مطاعم إسطنبول المعروفة تعتقد السلطات التركية أنها استخدمت للتغطية على حرق الجثة والتخلص من آثارها.

وبالعودة إلى الفرن الذي ظهر في بيت القنصل السعودي يظهر في صور له بمراحله الأخيرة من البناء، قبل أشهر من الجريمة.

هذه الصور التي كشفها برنامج "ما خفي أعظم" هي أول صور حصرية من داخل منزل القنصل للفرن، والتقطت خلسة من قبل الرجل الذي بنى الفرن، ويعود تاريخها لشهر أبريل 2018 وهي الفترة التي بدأ فيها خاشقجي التردد على إسطنبول.

قتلة متسلسلين

وعلى الرغم من محاولات إخفاء آثار الجريمة، إلا أنه لا يزال بإمكان كومة من العظام المحترقة أن تحكي قصة جريمة قتل.

ومن الشائع جداً في هذه الأيام أن تصل الشرطة إلى مسرح الجريمة فقط للعثور على جثة الضحية التي تم حرقها بشكل لا يمكن التعرف عليه، بحسب موقع "أوفيسر دوت كوم" الأمريكي (Officer.com)، المتخصص بأخبار الشرطة.

ويوضح الموقع في مقال له حول "حرق الأدلة"، واطلع عليه "الخليج 365"، أنه قد يكون الجسم وضع في حفرة أو قبر ضحل ثم اشتعلت فيه النيران. وقد يكون يتكرر هذا عدة مرات لضمان تدمير الجسم.

ويوضح المقال أنه "في كثير من الأحيان يتم العثور على جثة محترقة في سيارة وجعلها في وضع تبدو فيه وكأنها حادث أو جاءت من منزل أشعلت فيه النيران، ويعتقد الناس عموماً أن حرق الجسد يدمر الأدلة التي توصل لكيفية قتل الضحية".

ولحرق الخشب يلزم نار بدرجة حرارة تتراوح بين 800 و900 درجة مئوية، أما في محرقة الجثث التي من المفترض أن يتم أن تتحول إلى رماد، تكون درجات الحرارة أعلى بكثير ، وتتراوح من 1100 إلى 1500 درجة مئوية، ولكنه حتى في هذه الحالة لا تتحلل العظام بشكل كامل، إذ يتم تفتيت الأجزاء الكبيرة، وفق ما أوضح الموقع الأمريكي.

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ويلجأ القتلة المتسلسلين إلى حرق الجثث بعد عملية القتل، لإخفاء الأدلة، وفق ما قال الموقع.

وبعض الأمثلة التي ذكرها الموقع الأمريكي تعود إلى العام 2006، والتي وقعت في ميزوري بمنطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، إذ ألقي القبض على مايكل لي شيفر (33 عاماً)، لقتله سبعة أشخاص، وبعدها مزق جثثهم وأحرقها في موقد بغرفة نومه، بعد ذلك نثر شظايا العظام حول فناء منزله الخلفي.

كما ذكر الموقع العديد من الأمثلة الأخرى لقتلة متسلسلين، قطعوا الجثث وحرقوها وأخفيت جزئياً، إلا أنه تم القبض عليهم في النهاية بعد العثور على دلائل إدانتهم مما تبقى من الجسد.

ولكن إذا كان القاتل دقيقاً وحطم القطع التي لا تحترق، فلن تكون هناك فرصة كبيرة لتطوير المعلومات حول كيفية وفاة الضحية، وفق ما يبين الموقع الأمريكي ولكن مع ذلك، فإن معظم جرائم القتل متهورة، وبعد محاولة واحدة أو اثنتين لحرق الجثة، من المحتمل أن يتخلى مرتكب الجريمة ويقوم ببساطة بدفن الرفات. في هذه الحالة، قد يتمكن عالم الأنثروبولوجيا الشرعي عند فحص البقايا من تحديد أشياء معينة حول ما حدث للضحية قبل الحريق.



كيف يتم حرق جثة؟

ولتقريب الصورة، يمكن أن نورد مثالاً لحرق الجثث الذي تتبعه بعض الديانات أو الدول، للتخلص منها، وبعدها يعطى الرفات أو العظام لأهل الميت، لدفنه.

إذ يتم حرق جثث الموتى في درجة حرارة تتراوح ما بين 1400 و1800 درجة فهرنهايت. تساعد الحرارة الشديدة على تقليل الجسم إلى عناصره الأساسية وشظايا العظام المجففة، وفق ما بين موقع "كريماشين ريسورس" (cremationresource).

وتتم العملية في غرفة حرق الجثث والمعروفة أيضاً باسم "المحرقة"، وفي المتوسط ​​يستغرق حوالي ساعة إلى ثلاث ساعات لحرق جسد بشري، وعادة ما تكون بقايا الحرق بيضاء اللون.

وفي ما يلي فيديو يظهر حرق جثة جسم الإنسان.

وجدير بالذكر أنه منذ اغتيال خاشقجي، تشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.

وفي منتصف فبراير الماضي، كشفت تقرير للأمن التركي عن وجود بئري ماء، وفرن من الطين يمكن إشعاله عبر الحطب والغاز، وذلك في إشارة إلى إمكانية حرق جثة خاشقجي، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ووفق "الأناضول"، يمكن رفع حرارة الفرن إلى 1000 درجة، في حال استخدام الحطب والغاز معا لإشعاله، وهكذا يتم إخفاء آثار الحمض النووي (DNA) تماماً.

العملية تمت بمشاركة خبير الطب الشرعي السعودي، صلاح محمد الطبيقي (47 عاماً)، وهو أحد أفراد فريق الاغتيال الذي دخل مبنى القنصلية يوم الجريمة، ويتمتع بقدرات علمية تمكّنه من كشف آثار الحمض النووي في العظام المحروقة والمتعفنة.

وفي شهر نوفمبر 2018، كشفت أبحاث السلطات التركية أنّ جثة خاشقجي، أذيبت في برميل من حمض الهيدروكلوريك، وتمّ تصريف ما تبقّى منها في منظومة الصرف الصحي، حيث وجدت الشرطة آثار الحمض في قنوات الصرف المتفرعة عن منزل القنصل السعودي في إسطنبول، أين وقع التخلص من الجثة بعد نقلها مقطعة في حقائب سوداء من القنصلية.

تزامن ذلك مع إعلان النائب العام السعودي، أن جثة خاشقجي تم تقطيعها، بعد قتله خلال شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، وقام 5 متهمين بإخراج جثته من القنصلية بعد تجزئتها.