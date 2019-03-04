واشنطن تعيد الوضعية الدبلوماسية للبعثة الأوروبية

المناطق - وكالات

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية ،اليوم ،منح البعثة الأوروبية في واشنطن مرتبة السفارة مجدداً وذلك بعد قيامها العام الماضي بتخفيض الوضع الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في العاصمة واشنطن.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعليمات باتخاذ الإجراءات لمنح البعثة الأوروبية في واشنطن مرتبة السفارة مجدداً .

ويأتي هذا القرار بعد شكاوى علنية من الجانب الأوروبي إثر تخفيض مرتبة السفير الأوروبي في واشنطن.

واعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون هذه الخطوة علامة إضافية على تراجع العلاقات بين واشنطن وبروكسل في عهد الرئيس دونالد ترامب ، حيث لم تخطر الإدارة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بالتغييرات المسبقة بما يتماشى مع المجاملة الدبلوماسية.

وتحرك الأوروبيون بقوة لتجاوز هذا التخفيض وأجروا اتصالات مكثفة مع الشريك الأمريكي.