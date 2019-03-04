شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني: من ينهي أزمة كشمير يستحق نوبل للسلام والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف خان - فى تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ونقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - "الشخص الذى يستحق (جائزة نوبل للسلام) سيكون الشخص الذى يحل نزاع كشمير وفقًا لرغبات الشعب الكشميرى، ويمهد الطريق لإحلال السلام وتنمية الموارد البشرية فى شبه القارة الهندية".
ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص وقعوا على التماس إلكترونى مطالبين بفوز رئيس الوزراء الباكستانى بجائزة نوبل للسلام لإطلاق سراح الطيار الهندى المحتجز لدى إسلام أباد بعد إسقاط القوات الجوية الباكستانية طائرته فى أعقاب توغلها فى المجال الجوى الباكستانى، وذلك فى محاولة لنزع فتيل التوتر مع الهند.
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