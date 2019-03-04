مصرع خمسة أشخاص بسقوط مروحية جنوب غربي إيران



لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء سقوط مروحية إنقاذ جنوب غربي إيران. الخليج 365/ بغدادلقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء سقوط مروحية إنقاذ جنوب غربي إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن مروحیة إنقاذ تابعة لجامعة العلوم الطبیة الإیرانیة سقطت، في محافظة جهارمحال و بختیاري الواقعة في جنوب غرب إیران. ونقلت "إرنا" عن المساعد السیاسي والأمني لمحافظ جهار محال وبختیاري جعفر مرداني، أن "المروحیة سقطت في منطقة سرتشنیز التابعة لقضاء كیار"، مبيناً أن "طاقم المروحیة الخمسة لقوا مصرعهم".







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