قرقاش: تعامل إيران مع جزر الإمارات المحتلة يعكس توجهها في الخليج

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات أحرجت إيران بدعواتها السلمية لحلّ أزمة الجزر المحتلة، موضحا أن تعامل طهران يعكس توجهها في منطقة الخليج العربي.

وقال إن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها جزر الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) غير مفهومة، مؤكدا أن طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي؛ لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، وأبوظبي ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم.

وفي تغريدات له عبر حسابه بـ "تويتر"، أوضح قرقاش أن قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال.

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وشدد على أن رفض دعوات أبوظبي السلمية لحلّ هذه القضية يضع طهران في خانة حرجة، منبها إلى أن تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي.

وأشار إلى هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني؛ لكن "بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".