صحيفة لبنانية: مؤشرات إيجابية لوضع السياحة بعد قرار الرياض

ذكرت صحيفة (اللواء) اللبنانية، أن قرار المملكة العربية السعودية برفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان بدأت تظهر نتائجه الأولية الإيجابية في الحركة السياحية في بيروت ومناطق التزلج، مشيرة إلى ارتفاع نسب الحجز أكثر من 40% في الفنادق، فضلًا عن زيادة الطلب على الخدمات السياحية الأخرى على نحو يبشر بسنة سياحية نشطة ومثمرة.

ونقلت الصحيفة- في عددها الصادر اليوم الإثنين- عن مصدر في نقابة (أصحاب الفنادق) قوله "إن السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الإنفاق السياحي، إذ يتراوح معدل إنفاق الزائر السعودي بين 2000 إلى 2500 دولار أمريكي في اليوم، في حين أن معدل إنفاق السائح الأجنبي بالكاد يتجاوز 250 دولارًا في اليوم".

وتوقع المصدر أن يصل عدد السائحين السعوديين القادمين إلى لبنان ما بين 500 و600 ألف زائر، في حال أحسن الجانب اللبناني إدارة هذا الملف وقدم التسهيلات اللازمة، بما فيها الترتيبات الأمنية فى المطار، مما يعني رفع معدل الناتج الوطني 3 نقاط تقريبا.