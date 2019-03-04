الشيخة فاطمة بنت مبارك تطلق الحملة التوعوية "أسرة متماسكة"

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، الأحد، الحملة التوعوية الاجتماعية الأولى "أسرة متماسكة .. مجتمع متسامح .. وطن آمن"، برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وتأتي الحملة في إطار تنفيذ استراتيجية دعم استقرار الأسرة في أبوظبي، والتي أقرتها اللجنة التنفيذية في الإمارة، تزامناً مع اليوم الدولي للأسرة الذي يوافق 15 مايو/آيار سنويا.

وتنسجم البادرة مع توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبني سياسات أسرية شاملة تركز على تمكين العائلة، لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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وأشادت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك للحملة التوعوية الاجتماعية الأولى تحت شعار "أسرة متماسكة .. مجتمع متسامح .. وطن آمن"، موضحة أن : "الأسرة تحظى باهتمام ورعاية بالغة من القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات".

وأكدت أهمية تعزيز دور الأسرة في مواجهة المتغيرات والظواهر الاجتماعية المختلفة من أجل بناء عائلة سليمة مستقرة ومتماسكة، مع التركيز على المُوجّهات التي تضمنتها كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة إطلاق الحملة، ودعوتها أفراد المجتمع إلى ضرورة رعاية الأبناء وتربيتهم وفق أسس قويمة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء العاطفي والمعرفي لهم.

ونوهت الرميثي بما تضمنته كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك من معاني التراحم والتسامح والاحتواء والعطاء والإخلاص، إلى جانب الاهتمام بالدراسات الاجتماعية وتبني السياسات والتشريعات التي تضمن تمكين الأطفال والشباب.