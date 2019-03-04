ترامب: جلسة الاستماع العلنية لكوهين ساهمت في فشل القمة مع كيم

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ جلسة الاستماع العلنيّة لمحاميه السابق مايكل كوهين والتي نظّمتها لجنة تحقيق برلمانيّة، ربّما تكون ساهمت في فشل قمّته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي الأسبوع الماضي.

وفي سلسلة من التّغريدات، وصف ترامب كوهين بأنّه “كاذب ومخادع”. كذلك انتقد ترامب قرار لجنة التحقيق في مجلس النواب، والقاضي بتنظيم جلسة الاستماع لكوهين تزامنًا مع انعقاد القمّة حول الملف النووي لكوريا الشماليّة في فيتنام. ويُشكّل الديموقراطيون غالبيّة في مجلس النواب.

وكتب ترامب على تويتر “أن يقوم الديموقراطيّون باستجواب كاذبٍ ومحتال مدان، خلال جلسة علنيّة، تزامنًا مع القمّة النوويّة المهمّة جدًا مع كوريا الشماليّة، ربّما هو انحدار جديد في السياسة الأمريكيّة، وقد يكون ساهم” في فشل القمّة. وأضاف ترامب “إنّه شيء لم يحصل في السابق، عندما يكون الرئيس في الخارج. يا للعار!”.

وأعلن برلمانيون أمريكيون الخميس الماضي أنّ كوهين سيعود هذا الأسبوع إلى الكونجرس ليُدلي بمزيد من المعلومات، بعد ثلاثة أيام من إفادة ماراتونيّة اتّهم فيها ترامب بنشاطات مخالفة للقانون.

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