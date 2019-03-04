مقتل وإصابة 12 مدنيا بانفجار في تعز اليمنية

أعلن مصدر أمني يمني مقتل مدني وإصابة 11 آخرين اليوم الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مدينة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة محلية الصنع في شارع جمال وسط مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 11 آخرين بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وأكد المصدر أن التحقيق حول هذا الانفجار لا يزال جاريا.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة.

ويخضع شارع جمال ومعظم مناطق مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في حين يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة.

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