الرئيس الفلبيني: أرغب في تغيير اسم البلاد مستقبلا

أعرب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، مجددًا عن رغبته في تغيير اسم بلاده، بعد أسبوعين من تأكيده أن رئيس البلاد الراحل فرديناند ماركوس كان محقًا عندما أراد تغير اسم البلد إلى “ماهارليكا”.

وقال دوتيرتي في تصريح له – نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين: “إنني أريد تغييره في المستقبل، وليس لدي اسم محدد بعد.. لكن بالتأكيد أود تغيير اسم الفليبين لأنها سميت على اسم الملك فيليب”.

وردد دوتيرتي فكرة إعادة تسمية الفلبين خلال خطاب ألقاه في وقت سابق بمحافظة ماجوينداناو حيث وزع أوراق ملكية أراض للمستفيدين من قرار الإصلاح الزراعي، مضيفًا: “أن الفلبين لم يكن لديها خيار بعد تسميتها باسم الملك فيليب الثاني عندما اكتشفها الإسبان في عام 1521”.

وقال سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، في وقت سابق إن إعادة تسمية البلاد تحتاج إلى قانون واستفتاء.​

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