دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Twitter أرشيفية لأحد الأعاصير قُتل 14 شخصا على الأقلّ جرّاء أعاصير ضربت ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة. وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا "إن بي سي" و"آي بي سي" عن مسؤول محلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 قتيلا جراء أعاصير في ألاباما الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.