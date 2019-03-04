"إفريقية النواب" تلتقى وزير قطاع الأعمال حول خطة تعزيز التوجه نحو إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019، بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لبحث خطة الوزارة لتعزيز التوجه نحو إفريقيا.
يأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من نظيرة الرواندى بول كاجامى فى يوم 10 فبراير الماضى.
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