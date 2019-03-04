أصدر المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بلاغا رسميا يستنكر فيه ما تعرض له الفريق من “ظلم” تحكيمي، خلال المباراة التي جمعته مساء أمس الأحد بنهضة بركان، في رابع جولات المجموعة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وعقد النادي الأخضر، برئاسة جواد الزيات، اجتماعا طارئا، على الساعة الحادية عشر من مساء أمس الأحد، تمخض عنه بلاغا رسميا من النادي يصف فيه ما وقع للفريق في هذه المباراة بـ”المجزرة التحكيمية”.
وفي أولى الخطوات التصعيدية، قرر النادي ” بعث رسالة استنكارية من طرف النادي لرئيس الاتحاد الافريقي من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه المهزلة مع حفظ حق النادي في تدارس إمكانية الانسحاب من المسابقات الإفريقية و ذلك على ضوء نتائج التحقيق المطالب به”.
كما قرر أيضا ” مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها وصية على الشأن الكروي في المغرب بهذه الواقعة”.
ونوه المكتب المديري للنادي ” بالسلوك الاحترافي للاعبي الفريق و الطاقم التقني الذين ابانوا عن مستوى عالي من المسؤولية والانضباط بالرغم من الحيف المجحف الذي تعرض له الفريق خلال أطوار اللقاء، كما ينوه بروح الانضباط التي تحلى بها الجمهور المتنقل لمدينة بركان”.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب “المجزرة الحكيمية” في بركان.. إدارة الرجاء تعلن التصعيد وتراسل الـ”كاف” والجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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