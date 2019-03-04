عقب “المجزرة الحكيمية” في بركان.. إدارة الرجاء تعلن التصعيد وتراسل الـ”كاف” والجامعة

أصدر المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بلاغا رسميا يستنكر فيه ما تعرض له الفريق من “ظلم” تحكيمي، خلال المباراة التي جمعته مساء أمس الأحد بنهضة بركان، في رابع جولات المجموعة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقد النادي الأخضر، برئاسة جواد الزيات، اجتماعا طارئا، على الساعة الحادية عشر من مساء أمس الأحد، تمخض عنه بلاغا رسميا من النادي يصف فيه ما وقع للفريق في هذه المباراة بـ”المجزرة التحكيمية”.

وفي أولى الخطوات التصعيدية، قرر النادي ” بعث رسالة استنكارية من طرف النادي لرئيس الاتحاد الافريقي من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه المهزلة مع حفظ حق النادي في تدارس إمكانية الانسحاب من المسابقات الإفريقية و ذلك على ضوء نتائج التحقيق المطالب به”.

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