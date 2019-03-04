ابن كيران لأخنوش: إلى كان الملك لي كيدير كولشي أنت لاش تصلاح؟!

في أول بث له أعلن فيه عودته للحديث المباشر عن الأحداث السياسية في البلاد، وجه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش.

وقال ابن كيران، في البث ليلة أمس الأحد، إنه سبق له أن نصح أخنوش بالقول “هاداك سي أخنوش نصحتو شحال من مرة، ولكنك لا تحب الناصحين، وقال في الداخلة الحكومة ماكدير والو الملك لي كيدير كولشي”، وهي التصريحات التي أدلى بها أخنوش خلال مؤتمر لحزبه، قبل أسبوع.

وأضاف ابن كيران، أن تصريحات أخنوش، تنذر من الآن أنه إذا أصبح رئيس حكومة لن يقوم بشيء، قائلا “كيقولنا من الآن أنه إلى ولا رئيس حكومة ماكيدير والو”، منتقدا إياه بشدة بالقول “إلى كان كولشي كيديرو أنت إلى تصدرتي الانتخابات كما يوهمك الذين سبقوك لاش تصلاح أنت؟!”.

واعتبر ابن كيران، أن الملك لو كان يريد منسقا، لكان قد احتفظ بمنصب الوزير الأول، ولكنه كان حريصا على إدخال منصب رئيس الحكومة في الدستور الجديد، مضيفا “الملك بغا رؤساء حكومة أقوياء فيهم الإبداع وكيفكرو في مصلحة البلاد وكيخدموها ولكن في إطار المشروعية والإقتناع أن رئيسهم هو الملك”.

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وعن الحديث على الملكية، وجه ابن كيران حديثه لأخنوش بالقول “هادشي أنا سبقتك ليه وقلتو قبل منك، وحتى تفارقنا عاد بغيتي تزايد عليا راه كولشي غادي يضحك عليك”.

وعاد ابن كيران للحديث عن موقفه من احتجاجات 20 فبراير بقوله لأخنوش “ماتقدرش تزايد عليا فالملكية لأنه ملي كانت القضية سخونة نزلت للشارع تكلمت مع الناس أنت كنتي ممحو لا يذكرك أحد…أنت عاد طفات عليك الشمعة”.

وكشف ابن كيران، أنه سبق ووجه كلامه للملك شخصيا بالقول “حنا جينا غير بالانتخابات وغادي ندوزو مدة ونمشيو بحالاتنا وأنت هو كولشي فالمغرب”.