طقس الإثنين.. سحب وضباب وجو مستقر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

ويتوقع أن تظهر أيضا بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما سيظل الطقس مستقرا طيلة النهار مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسايس والسهول ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 15 و 18 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية وبالقرب من السواحل، وما بين 23 و28 درجة بباقي السهول الأخرى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و33 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.