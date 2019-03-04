هدم منشآت تجارية وزراعية قرب سلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، مغسلة سيارات ومطعم وبركسين على المفرق الغربي لقرية حارس غرب سلفيت.

وتعود ملكية المغسلة والبركسين للمواطن حسن صالح سليمان، حيث أنشأهما منذ العام 2010.

وهدمت جرافات الاحتلال بشكل كامل المكان مع أرضية بمساحة 500 متر دون مبرر، منوها إلى أنه تم هدم بعض هذه البركسات نهاية العام الماضي بشكل جزئي.

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وقال صاحب المنشآت، إن جرافات ترافقها قوات معززة من جنود الاحتلال خاصروا في ساعات الفجر الأولى المنطقة ومنعوا السكان من الاقتراب، وقامت الجرافات بهدم المنشآت المكونة من مغسلة للسيارات وبركسين ومطعم، وتجريف أرضية مصبوبة بالباطون بمساحة نصف دونم.

وأوضح أنه تم هدم المنشآت وتجريف الأرض بحجة أنها، بمنطقة مصنفة "ب ح"، مضيفا أن الاحتلال قام قبل ثلاثة شهور بهدم 5 منشآت تجارية في نفس المكان، تعود ملكيتها له ولشقيقه بنفس الحجة ودون تسليمهم إخطارات هدم.