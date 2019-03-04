ارتفاع أسعار النفط وسط أنباء عن اتفاق أميركي صيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهلّت أسعار النفط أسبوعها بارتفاع ملحوظ في الأسعار في تعاملات اليوم، الإثنين، مدعومة بتأثيرات سياسة خفض الإنتاج التي بدأت تنفيذها منظمة الدول المصدّرة للنفط، "أوبك"، وسط أنباء عن قرب إنهاء الحرب التجارية والصراع الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم: الصين والولايات المتحدة، والذي تسبب بكبح نمو الاقتصاد العالمي منذ مدة.

فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 18 سنتًا أي ما يعادل 0.3% عن آخر تسوية؛ فيما بلغت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتًا أي ما يعادل 0.3%.

ويأتي تحسّن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري حول الرّسوم، المستعر منذ عام، والذي يتسبب في كبح النمو الاقتصادي العالمي طوال هذه المدة.

ونقلت ومالة أنباء "رويترز" عن مصدر مطلع على المحادثات قوله يوم الأحد إنّ فيما يبدو أن البلدين اقتربا من اتفاق سيلغي رسومًا أميركية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، مع تعهدات من بكين بتغييرات اقتصادية هيكلية، وإلغاء الرسوم التي فُرضت بشكل انتقامي على بضائع أميركية.