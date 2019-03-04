يافا: تقديم تصريح مدع عام في جريمة قتل أشرف أبو قاعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ عام لمحكمة الصلح في تل أبيب، أمس الأحد، ضد شقيقين (24 و22 عاما) في ملف جريمة قتل أشرف أبو قاعود (43 عاما) في مدينة يافا بتاريخ 14.12.2018.

ومددت المحكمة فترة اعتقال المشتبهين لغاية 19.03.2019 إذ من المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام وطلب تمديد توقيفهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما.

ويُستدل من التحقيقات أن "أشرف أبو قاعود، أب لخمسة أولاد، وقف مساء يوم 14.12.2018 خارج متجر للحلويات حيث كان يعمل في شارع 'ييفت' في مدينة يافا فأطلقت عليه عيارات نارية من مسافة قريبة على يد مشتبه استقل دراجة نارية. وأصيب شخص آخر إثر إطلاق النار ولحقت أضرار بالمحل. بعد وقت قصير من إطلاق النار تم إقرار وفاة الضحية، وفور وقوع الحادث".

وتبين أيضا أنه "خلال التحقيق تم جمع أدلة وقرائن كافية ضد الشقيقين (24 و22 عاما) إذ عملا مع آخرين لتنفيذ جريمة القتل وعرقلة التحقيق الذي أجرته الشرطة." وظهر أن خلفية الحادث نزاع سابق بين الضحية والمشتبهين بشأن تصليح باب تم تنفيذه دون موافقة".