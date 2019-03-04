انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: لا جديد بأزمة الخليج والعمل جارٍ لشراء صواريخ من روسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 11:31 صباحاً - قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن استمرار منهجية وسياسية دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) الحالية "لا يبشر بوجود حل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين آل ثاني ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عقب زيارته ضمن جولة إلى منطقة الخليج.

وأضا آل ثاني إنه لا وجود لأي تحركات جديدة بشأن الأزمة الخليجية، سوى جهود أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح.

وأكد أن "هناك جهود أمريكية لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لها"، لكن "لا يوجد تحركات عملية تثبت وجود أي تغيير في موقف دول الحصار".

وجدد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده "للدخول في حوار إيجابي عقلاني بناء بشأن حل الأزمة" المتواصلة منذ منتصف 2017.

من جانبه، قال لافروف إن المحادثات مع قطر تناولت الأزمة الخليجية في ضوء الرؤية الروسية بشأن الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

التعاون الدفاعي المشترك

وأضاف لافروف: "بحثت في الدوحة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا وقطر"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق الخطوات المشتركة في سوق النفط والغاز.

وأشار إلى أنه التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه التعاون بين موسكو والدوحة في كافة المجالات.

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وعلى صعيد التعاون الدفاعي بين قطر وروسيا، أكد وزير الخارجية القطري أن فريق فني سيقدم توصيات بشأن هذا الملف، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإبرام صفقة شراء الصواريخ من روسيا، "وهي مسألة سيادية".

وفي سؤال حول موقف روسيا من الملف الدفاعي المشترك مع قطر، شدد لافروف على التمسك بتنفيذ اتفاق التعاون الدفاعي، الذي كشفت عنه موسكو في أغسطس 2017.

أزمة سوريا

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال لافرورف: "بحثنا التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في سوريا وعملية السلام (بين الفلسطينيين والإسرائيليين)".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تتحرك مع جميع الدول في المنطقة بشأن سوريا، "ليس من خلال عملية (محادثات) آستانا فقط".

واعتبر أنه "لا نرى ضرورة لتشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة بشأن الأزمة السورية".

وفي هذا الملف، قال وزير خارجية قطر بدوره: إن "أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مازالت قائمة".

ملفات أخرى

وثمن آل ثاني الدور الروسي في ملف االمصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح"، والمستمر منذ عام 2007.

وفي سياق متعلق، كشف لافروف عن أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس "وافقا على إجراء حوار مشترك في موسكو".

وبشأن الوضع في أفغانستان، قال لافروف: "نريد المساعدة للوصول إلى حل سلمي هناك"، وهو ما يتماشي مع الدور الذي تلعبه الدوحة في استضافة أطراف النزاع في كابول.