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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عشرة فلسطينيين على الأقل من محافظة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين ، وذلك عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت فلسطينيا من بلدة العيسوية إضافة إلى فلسطينيا من البلدة القديمة وآخرين من بيت عنان شمال غرب القدس وبلدة بدّو شمال غرب القدس ، وتم تحويلهم إلى مراكز اعتقال وتوقيف في المدينة.


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