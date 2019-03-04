رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس نيجيريا بإعادة انتخابه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى محمد بخاري رئيس نيجيريا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد بخاري.

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وفاز بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت، متقدّماً بفارق شاسع يناهز 5 ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، ليل الثلاثاء، أن عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبوبكر، يجعل من المستحيل على عتيق اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.

يشار إلى أن الانتخابات التي تأجلت أسبوعا لأسباب لوجستية، انطلقت عبر 120 ألف مكتب تصويت، ودُعي لها نحو 84 مليون ناخب مسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.