استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ضابط وجندي إسرائيليين بعملية دهس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حادث دهس سابق في الضفة الغربية- أرشيفية
استشهد فلسطينيان وأصيب ضابط وجندي إسرائيليان بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، في عملية دهس شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عملية دهس بسيارة وقعت فجر اليوم في قرية كفر نعمة بالضفة الغربية ضد مجموعة من الجنود الإسرائيليين.
وأوضح أن ٣ فلسطينيين نفذوا عملية الدهس ضد الجنود الذي وقفوا في جانب الطريق في مخرج القرية.
وأضاف: "أطلقت قوة عسكرية النار على المهاجمين وتمكنت من تحييد اثنين منهم بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة".
ولم يوضح إذا ما كان الفلسطينيان ما زالا على قيد الحياة غير أن الإذاعة الإسرائيلية قالت إنهما قتلا.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "ضابطا أصيب بجروح خطيرة، وجنديا من حرس الحدود بجروح طفيفة نتيجة عملية الدهس".
وتشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام الماضية، العديد من عمليات الدهس التي نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين وجنود في الجيش الإسرائيلي.
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