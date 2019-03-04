انت الان تتابع التحالف الدولي يقصف دير الزور بالفوسفور الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، الأحد، بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بالفوسفور الأبيض، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا". وذكرت مصادر محلية اليوم الاثنين، أن طيران التحالف الأمريكي قصف، مساء أمس، مزارع الباغوز شرق دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا"، مضيفة أن عدوان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على مزارع الباغوز، تسبب في مقتل عدد من الأهالي أغلبهم من النساء والأطفال"، مطالبة "قادة التحالف بعد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

يذكر أن طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي: إن "كل الفرضيات بشأن استخدام