التحالف الدولي يقصف دير الزور بالفوسفور الأبيض

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قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، الأحد، بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بالفوسفور الأبيض، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا". وذكرت مصادر محلية اليوم الاثنين، أن طيران التحالف الأمريكي قصف، مساء أمس، مزارع الباغوز شرق دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا"، مضيفة أن عدوان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على مزارع الباغوز، تسبب في مقتل عدد من الأهالي أغلبهم من النساء والأطفال"، مطالبة "قادة التحالف بعد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
يذكر أن طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي: إن "كل الفرضيات بشأن استخدام
يذكر أن طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي: إن "كل الفرضيات بشأن استخدام الفسفور الأبيض"، خاطئة، وفقا لـ"رويترز".
وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى وقت سابق، أن حلفاء واشنطن من التنظيمات الكردية، قد يكونون استخدموا الفسفور الأبيض فى حربهم ضد مسلحى داعش، المتحصنين فى بلدة الباغوز شرقى سوريا.
والفوسفور الأبيض مادة شمعية شفافة، بيضاء مائلة للاصفرار، لها رائحة تشبه رائحة الثوم وتصنع من الفوسفات، وهو يحرق جسم الإنسان ولا يبقى منه إلا العظام.
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