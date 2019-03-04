انت الان تتابع النمسا تعلن رسميًا حظر «تنظيم الإخوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت النمسا رسميا سريان قانون حظر رموز تنظيم الإخوان وعدد من التنظيمات الأخري. وقال كريستوف بلوتسل المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، فى تصريحات صحفية: إن "الوزارة تتابع المؤسسات الخاصة بالتنظيمات المحظورة في النمسا، لرصد أي مخالفة للقانون، كما ستنظر في البلاغات التى يقدمها النمساويون في هذا الشأن". وأضاف بلوتسل أنه استنادا للمادة 3 من القانون، فإن أي شخص يخترق عن عمد الحظر المفروض على الرموز والشعارات الخاصة بالجماعات والتنظيمات، يتعرض لعقوبة إدارية تتمثل فى غرامة تقدر بـ4 آلاف يورو أو السجن لمدة شهر.

كانت وزارة الداخلية النمساوية قد أصدرت قانونا تنفيذيا منتصف الشهر الماضي، بحظر شعارات ورموز التنظيمات والجماعات، وفى مقدمتها الإخوان وحزب الله اللبنانى وتنظيم الذئاب الرمادية القومى التركى المتطرف وحماس. وينص القانون الذى دخل حيز التنفيذ أمس الأول على أنه يمثل خطوة فى طريق مكافحة التطرف، ويعد هذا