انت الان تتابع «جانتس-لبيد» يهزم نتنياهو في استطلاعات ما بعد الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، استطلاع رأي جديدا تقدم فيه حزب "أزرق-أبيض" المعارض، بزعامة بيني جانتس ويائير لبيد على حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بفارق ثمانية مقاعد. استطلاع اليوم هو الثالث بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الخميس الماضي توجيه لائحة اتهام لنتنياهو في قضايا فساد. وتطابق توزيع الكتل في الكنيست في الاستطلاع الجديد مع استطلاعين آخرين أعلنت نتائجهما، الجمعة الماضية، بتقدم كتلة اليسار-وسط، مع الأحزاب العربية بـ61 مقعدا مقابل 59 مقعدا لصالح كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو.

وبين الاستطلاع الذي نفذه مركز "بانيل بوليتيكس" لصالح القناة 12، أن تحالف "أزرق-أبيض" قد يفوز بـ38 مقعدا مقابل 30 مقعدا لليكود من بين 120 مقعدا في الكنيست. وأظهر الاستطلاع إمكانية حصول القائمة المشتركة (عربية) على 9 مقاعد، وحزب العمل (يسار) على 8 مقاعد، والبيت اليهودي و"يهدوت هتوراه" (يمين) على 7 مقاعد