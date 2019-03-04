انت الان تتابع «جانتس-لبيد» يهزم نتنياهو في استطلاعات ما بعد الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نشرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، استطلاع رأي جديدا تقدم فيه حزب "أزرق-أبيض" المعارض، بزعامة بيني جانتس ويائير لبيد على حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بفارق ثمانية مقاعد. استطلاع اليوم هو الثالث بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الخميس الماضي توجيه لائحة اتهام لنتنياهو في قضايا فساد. وتطابق توزيع الكتل في الكنيست في الاستطلاع الجديد مع استطلاعين آخرين أعلنت نتائجهما، الجمعة الماضية، بتقدم كتلة اليسار-وسط، مع الأحزاب العربية بـ61 مقعدا مقابل 59 مقعدا لصالح كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو.
وبين الاستطلاع الذي نفذه مركز "بانيل بوليتيكس" لصالح القناة 12، أن تحالف "أزرق-أبيض" قد يفوز بـ38 مقعدا مقابل 30 مقعدا لليكود من بين 120 مقعدا في الكنيست. وأظهر الاستطلاع إمكانية حصول القائمة المشتركة (عربية) على 9 مقاعد، وحزب العمل (يسار) على 8 مقاعد، والبيت اليهودي و"يهدوت هتوراه" (يمين) على 7 مقاعد
وبين الاستطلاع الذي نفذه مركز "بانيل بوليتيكس" لصالح القناة 12، أن تحالف "أزرق-أبيض" قد يفوز بـ38 مقعدا مقابل 30 مقعدا لليكود من بين 120 مقعدا في الكنيست.
وأظهر الاستطلاع إمكانية حصول القائمة المشتركة (عربية) على 9 مقاعد، وحزب العمل (يسار) على 8 مقاعد، والبيت اليهودي و"يهدوت هتوراه" (يمين) على 7 مقاعد لكل منهم، و"اليمين الجديد" على 6 مقاعد، ومثلها لصالح "ميرتس" (يسار).
وحسب الاستطلاع فإن 14% من المستطلعة آراؤهم من ناخبي الليكود أقروا بأن قرار توجيه لائحة اتهام لنتنياهو أثر على طريقة تصويتهم في الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل المقبل، مشيرا إلى أن 17 – 20% من ناخبي الليكود في انتخابات عام 2015 قالوا إنهم سيصوتون لصالح تحالف "أزرق-أبيض" المنافس.
اقرأ أيضا: مظاهرات معارضة ومؤيدة لنتنياهو في إسرائيل (صور)
كانت هذه تفاصيل خبر «جانتس-لبيد» يهزم نتنياهو في استطلاعات ما بعد الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.