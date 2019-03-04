انت الان تتابع واشنطن تخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين اعتبارا من الإثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الخارجية الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ الإثنين عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى اسرائيل.

وقال البيان "في الرابع من آذار/مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة".

وكانت القنصلية الأميركية في القدس مثلت بحكم الأمر الواقع سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

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وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هذه الخطوة التي أعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر لن تشكل تغييرا في السياسة وتهدف إلى تحسين "الفاعلية".

لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا القرار هو خطوة أخرى ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي جمدوا الاتصالات معها بعد قراره في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وكان مسؤول أميركي أعلن السبت عن دخول هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين.