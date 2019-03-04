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محامي غصن الجديد سيتبع استراتيجية جديدة في الدفاع عنه

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كارلوس غصن

قال محامي كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور اليوم الاثنين إن فريقه سيتبع استراتيجية قانونية مختلفة عن الفريق السابق للدفاع عنه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وذكر جونيشيرو هيروناكا في إفادة صحفية أن الفريق الجديد الذي يرأسه لن يقتصر على الاستراتيجية التي اتبعها محامي غصن السابق موتوناري أوتسورو الذي حل محله في فبراير شباط.

وقال "سنتبع استراتيجية قانونية جديدة" مضيفا أنه سيجري بحث ما إذا كانت العلاقات التجارية بين رينو ونيسان تسببت في احتجاز غصن.

وذكر أن محاكمة غصن قد تثير تساؤلات دستورية.

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وغصن محتجز في مركز احتجاز في طوكيو منذ أكثر من ثلاثة شهور وعين هيروناكا رئيسا لفريق الدفاع عنه الشهر الماضي في مواجهة اتهامات مالية في اليابان. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.

ويقول هيروناكا إن الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية في الشركة دون تدخل الادعاء العام وانتقد النظام القضائي لإبقاء موكله في السجن.

وغصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر تشرين الثاني في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018. كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.

 

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