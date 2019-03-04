طائرات التحالف العربي تقتل حوثيين في تعز

جدة - عمرو شويل تعز (اليمن) - الخليج 365:

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، بعد ثلاث غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الأحد، على تجمعات وآليات المليشيا في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز، وسط البلاد.

ونقل موقع سبتمبرنت التابع للجيش، أن مقاتلات التحالف أغارت مساء أمس الأحد، على مواقع للحوثيين في وادي مثبوت بعزلة القحيفة، وأخرى جنوب جبل البرقة، في جبهة مقبنة.

وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى،بعد تدمير طقمين في محيط جبل البرقة، ورشاش 14.5 في وادي مثبوت.