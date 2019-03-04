انطلاق أعمال الدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم

تنطلق اليوم أعمال الدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان، وذلك على مدى يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول، هذا كما

تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل 6 مارس.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية ومنها على تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري.

كما يتضمن جدول الاعمال بندا حول " القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياة فى الاراضى العربية المحتلة، والجولان المحتل.