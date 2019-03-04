المجلس الفيدرالي يُجيب.. هل تهدد الصواريخ الصينية روسيا ؟

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي فلاديمير جباروف، أن الصواريخ الصينية لا تهدد روسيا، وأن بيان وزارة الدفاع الألمانية حول أن الصواريخ الصينية تشكل تهديدا على روسيا لا تتطابق مع الواقع.

وقال جباروف إن هذه مجرد كلمات، فالصواريخ الصينية لا تشكل أي تهديد على روسيا.

وكانت قد أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون دير، في وقت سابق، أن الصواريخ الصينية تهدد روسيا، لذلك يجب أن يتم شمل الصين في معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، ووفقا لها فإن الصواريخ الصينية تشكل على روسيا نفس التهديد الذي تشكله الصواريخ الروسية على أوروبا.

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ويعتقد جباروف أن تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية تمليها رغبة الدول الأوروبية في إعاد إحياء ملف المعاهدة.

وتابع السيناتور: "من أجل إحياء المعاهدة يجب أن يكون أعضاؤها أكثر، ويوجد لدى الصين والهند وباكستان صواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وشدد جباروف على أن الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات موسعة لمناقشة مصير مستقبل المعاهدة.