مقتل 23 أمريكيا في إعصار يضرب ولاية ألاباما

قالت الشرطة الأمريكية، إن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة "لي كاونتي" في ولاية ألاباما الأمريكية، الأحد، بحسب التوقيت المحلي الأمريكي.

ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"آي بي سي" عن جاي جونز رئيس مقاطعة "لي" الواقعة في شرق ألاباما على الحدود مع ولاية جورجيا قوله: إن إعصارا ضرب مقاطعة "لي" الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا.

وتابع جونز: "لدينا حالات وفاة مؤكّدة"، مضيفا -في شريط فيديو تم بثّه على صفحة "فيسبوك" تابعة لشبكة "سي بي إس"- أن هناك أشخاصا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ"جروح خطيرة".

وأشار إلى أنّ الإعصار قطع كيلومترات عدّة، متسببا بدمار "كارثي" على طول مساره.