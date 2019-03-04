وزير شؤون الدفاع البحريني يشيد بالعلاقات الوطيدة مع الإمارات

أشاد اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع البحريني، بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بلاده بدولة الإمارات. والتقى اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي، في مكتبه بالقيادة العامة الأحد، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى البحرين. ورحب وزير شؤون الدفاع البحريني بسفير الإمارات، بحضور اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين البحريني.

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