البحرين: قطر لم تغير سياسيتها تجاه دعم الارهاب

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن النظرة المثلى لمحاربة التنظيمات المتطرفة، هي الوضوح وعدم الاختباء وراء المواقف السياسية، مشيراً إلى أن دولاً عدة طالبت إيران، خلال اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي، بوقف دعم الإرهاب.

وذكر وزير الخارجية البحريني، خلال حوار مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن قطر لم تغير من سياساتها، ولم تتخذ أي موقف تجاه دعم الإرهاب في كل أنحاء العالم، مضيفاً: «ما تقوم به قطر مستمر إلى الآن، ونتطلع إلى أن تتوقف عن ذلك أو أننا لن نتعامل معها بأي شكل من الأشكال».

كما وصف إيران بـ«الدولة التي تمثل الجانب الآخر من الإرهاب».

وأضاف أن «تنظيم الإخوان يعد من بين أسس التنظيمات الإرهابية التي نراها اليوم، وآخرها داعش وبوكو حرام»، مشدداً على أن الحل لمحاربة التطرف هو الوضوح، وعدم الاختباء وراء المواقف السياسية.