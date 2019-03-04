800 معتمر في أول رحلة من غزة للسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ غزة

انطلقت أمس أول رحلة عمرة من قطاع غزة إلى السعودية عبر مصر للمرة الأولى منذ عام 2014، ويضم الفوج الأول 800 معتمر وتم تخصيص عمل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لعبورهم على أن ينتقلوا جوا عبر مطار القاهرة الدولي إلى السعودية.

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وفي 12 من الشهر الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة، وصرح وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس في بيان، أن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وتوقفت رحلات العمرة لسكان قطاع غزة منذ 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء المصرية وأزمة إغلاق معبر رفح المتكررة.

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