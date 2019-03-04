باكستان ترشح عمران خان لجائزة نوبل للسلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انضم الحزب الحاكم في باكستان إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بمنح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء عمران خان عن دوره «الحكيم» في نزع فتيل التوترات مع الهند.

وقدم وزير الإعلام فؤاد شودري للجمعية الوطنية أمس الأول مشروع قرار يقترح فيه حصول خان على الجائزة، وقال صبغة الله فيرك، وهو عضو في حزب خان «حركة الإنصاف الباكستانية» إنه من المرجح تقديم مشروع القرار غدا الاثنين للتصويت عليه في البرلمان.

ونظرا لامتلاك الحزب الحاكم التفوق العددي على المعارضة في البرلمان من المتوقع تمرير القرار، بعد أن وقع نحو 300 ألف شخص على التماس عبر الانترنت يدعو إلى منح الجائزة لخان، حسبما ذكرت صحيفة «دون».