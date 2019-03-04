قرار جديد من الكويت بشأن العمالة المصرية

صدى البلد - أحمد قاسم
صرحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل، أمس بأن إتمام الربط الآلي مع الدول المُصدرة للعمالة، ومن ضمنها مصر، يساهم بصورة فاعلة في تقنين عمليات الاستقدام الخارجية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن العقيل قولها: "هذا الربط لا يعني فتح سوق العمل أمام عمالة هذه الدول، بل يقضي على العقود الوهمية وتجارة الإقامات، والعمالة الهامشية المسربة إلى السوق".
وأضافت: "هيئة العمل تعكف حاليًا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية بين الكويت ومصر فيما يخص استقدام العمالة، وجارٍ استكمال...
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