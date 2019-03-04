صدى البلد - ياســـمين بدوي

تبدأ اليوم الاختبارات الفعلية لأول دفعة من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الإخباري، 17 معلومة عن اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

* الدفعة الأولى التي ستبدأ اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تضم 71 ألف متقدم

* سيتم إجراء الاختبار على مدار 15 فترة في اليوم الواحد كل فترة مدتها 30 دقيقة

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* عدد أسئلة الاختبار 40 سؤالا

* هناك 15 دقيقة راحة بين كل ممتحن والآخر

* فى نهاية الامتحان ستظهر جميع الإجابات ليتمكن الممتحن...