صدى البلد - آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى، إنه من حق كل مواطن أن يشعر بتحسن فى جميع الخدمات التى تقدم له، كما أن الحكومة تبحث شكاوى المواطنين لحلها فى أسرع وقت، لذلك بحثت الحكومة شكاوى المواطنين بشأن فواتير الكهرباء.
وأضافت رشا مجدي، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتعددة تستعد لإطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة العدادات، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد سيضمن إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.
وأكدت أن البرنامج الموحد...
كانت هذه تفاصيل خبر رشا مجدي: البرنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء يضمن حق المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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