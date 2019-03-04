الدفاع الروسية: رئيسا هيئتي الأركان العامة الروسية والأميركية يلتقيان اليوم في فيينا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "لقاءً سيُعقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأميركية جوزيف دانفورد".

في سياق آخر، رفض الجانب الأميركي توفير ضمانات أمنية لحركة القوافل الإنسانية داخل منطقة الـ55 كيلومترا حول القاعدة الأميركية في التنف السورية.

ولفت رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال فيكتور كوبشيشين، إلى أنّ "وفقًا للقرار المتّخذ في الأول من آذار في اجتماع المقر التنسيقي المشترك بين روسيا وسوريا لإعادة النازحين إلى سوريا، ومن أجل منع كارثة إنسانية في مخيم الركبان، تمّ إرسال حافلات إلى نقطة جليب لعودة سكان مخيم الركبان دون عوائق من منطقة التنف إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وفقًا للنشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي المنشورة على موقع وزارة الدفاع الروسية".