وقّع وزير التجارة الإندونيسي ايغارتياستو لوكيتا ونظيره الأسترالي سايمن برمنغهام، في جاكرتا، اتفاقًا تجاريًّا منتظرًا منذ فترة طويلة، بعدما تأخّر إبرامه بسبب قرار كانبيرا نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
وينصّ الاتفاق الّذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، على فتح السوق الإندونيسية الّتي تضمّ 260 مليون شخص، بشكل أكبر لاستيراد الأبقار والأغنام الأسترالية. وسيتمكّن العاملون في قطاع الصحة وموظفو قطاع المناجم الأستراليون والجامعات من الدخول بسهولة أكبر إلى اقتصاد إندونيسيا.
في المقابل، سيتمّ تسهيل دخول منتجات قطاعي صناعة السيارات والنسيج وصادرات الخشب ومنتجات إلكترونية وطبية، إلى السوق الأسترالية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11,7 مليار دولار في 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاق تجاري بين إندونيسيا وأستراليا تبلغ قيمته مليارات الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.