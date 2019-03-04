توقيع اتفاق تجاري بين إندونيسيا وأستراليا تبلغ قيمته مليارات الدولارات

وقّع وزير التجارة الإندونيسي ايغارتياستو لوكيتا ونظيره الأسترالي سايمن برمنغهام، في جاكرتا، اتفاقًا تجاريًّا منتظرًا منذ فترة طويلة، بعدما تأخّر إبرامه بسبب قرار كانبيرا نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وينصّ الاتفاق الّذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، على فتح السوق الإندونيسية الّتي تضمّ 260 مليون شخص، بشكل أكبر لاستيراد الأبقار والأغنام الأسترالية. وسيتمكّن العاملون في قطاع الصحة وموظفو قطاع المناجم الأستراليون والجامعات من الدخول بسهولة أكبر إلى اقتصاد إندونيسيا.

في المقابل، سيتمّ تسهيل دخول منتجات قطاعي صناعة السيارات والنسيج وصادرات الخشب ومنتجات إلكترونية وطبية، إلى السوق الأسترالية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11,7 مليار دولار في 2017.