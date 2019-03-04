محامي كارلوس غصن الجديد: سنتبع استراتيجية مختلفة في الدفاع عنه

كشف محامي الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور" كارلوس غصن، جونيشيرو هيروناكا أن فريقه سيتبع استراتيجية قانونية مختلفة عن الفريق السابق للدفاع عنه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية"، مشيرا الى أن "الفريق الجديد الذي يرأسه لن يقتصر على الاستراتيجية التي اتبعها محامي غصن السابق موتوناري أوتسورو الذي حل محله في شباط".

وذكر هيروناكا في إفادة صحفية "أننا سنتبع استراتيجية قانونية جديدة"، مضيفا أنه سيجري بحث ما إذا كانت العلاقات التجارية بين رينو ونيسان تسببت في احتجاز غصن.

ولفت الى أن محاكمة غصن قد تثير تساؤلات دستورية، معتبرا أن "الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية في الشركة دون تدخل الادعاء العام"، منتقدا النظام القضائي لإبقاء موكله في السجن.