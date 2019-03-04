قاسمي: الامن المتوفر في اوروبا یعود الفضل فیه لجهود ایران في مكافحة الارهاب

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي الى أن "الحكومات الاوروبیة واجهزتها الامنیة تعلم جیدا بان الامن المتوفر الیوم في اوروبا یعود الفضل فیه لجهود ایران في مكافحة الارهاب".

وفي تصريح لوكالة "آنا" الايرانية للانباء، اشار قاسمي الى "الاعمال الارهابیة التي قامت بها الجماعات الارهابیة والتكفیریة في باریس ومدن اوروبیة اخرى"، مشددا على أن "مكافحة ایران للارهاب في المنطقة كانت جادة بحیث نشهد الیوم ان اراضي سوریا والعراق قد تم تطهیرها تقریبا من دنس الارهابیین لكننا نعتقد بانه رغم ضعفهم فمازال الارهاب موجودا وهنالك حاجة لعزم جاد واجماع عالمي للقضاء علیه".

ورأى أنه "على الدول الاوروبیة الاهتمام بهذه النقطة وهي أن تسرب العنف من قبل الجماعات الارهابیة الى اوروبا یعود في الحقیقة لماضي اداء تلك الدول نفسها، اذ ان الارهابیین تم اعدادهم وتسلیحهم وتمویلهم من قبل مراكز معینة في المنطقة بما جعلهم یثیرون الرعب والارهاب في اوروبا".