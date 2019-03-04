مقتل 3 من وجهاء الرقة ومقاتل من "قسد" بهجوم انتحاري بريف الرقة

استهدف انتحاري من تنظيم "داعش" مكان تواجد وجهاء عشائر وقادة من "قوات سوريا الديمقراطية" في قرية "جديدة الخابور" في ريف الرقة ما أدى لمقتل 3 من وجهاء المنطقة، ومقاتل واحد من "قوات سوريا الديمقراطية".
ونُفذت العملية بعد وساطات من قبل وجهاء العشائر للإفراج عن المئات من عناصر التنظيم السابقين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.
الجدير بالذكر أن قوات الآساييش و"قسد" واصلت عمليات الإفراج عن العشرات ممن تورطوا مع تنظيم "داعش"، حيث أطلقت سراح 132 معتقلاً تعاملوا مع "داعش".
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